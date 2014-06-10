С Майдана убрали межконфессиональную молитвенную палатку

Межконфессиональная молитвенная палатка, которая простояла на Майдане Незалежности в Киеве около полугода, завершила свою работу.

Об этом сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

«Отныне молитвенная палатка закончила свою работу», – написал в Facebook один из организаторов палатки Олег Магдич. При этом он подчеркнул, что это не означает завершение молитвы.

Также Магдич поблагодарил всех волонтеров, которые помогали в работе палатки: «Друзья! Братья и сестры! Хочу поблагодарить всех вас за усердные молитвы и служение в молитвенной палатке. Благодарность всем, кто приходил и молился. Спасибо тем, кто не приходил, но молился. Спасибо всем, кто записывался на дежурство. Хочу поблагодарить тех, кто проповедовал словом и делом: разносил горячий чай и раздавал пищу. Спасибо всем, кто давал деньги и вещи. Спасибо за психологическую помощь пострадавшим».

Межконфессиональная молитвенная палатка была установлена на центральной площади Киева 6 декабря 2013 года. Об этом пишет сайт НХМ со ссылкой на Христианский Мегапортал invictory.com.