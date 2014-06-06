В Житомире журналисты приняли участие в панихиде по погибшим в Украине коллегам

Сегодня утром в Житомирском Свято-Михайловском соборе УПЦ КП собралось около двадцати журналистов, чтоб вспомнить всех погибших в Украине своих коллег.

Как передает корреспондент УНИАН, в храме представители духовенства отправили панихиду по погибшим журналистам. Мероприятие приурочили ко дню журналиста, который в Украине отмечают сегодня, 6 июня.

На акцию пришли председатель Житомирской областной организации Национального союза журналистов Украины Николай Рой, главный редактор Житомирской областной государственной телерадиокомпании Нина Собкович, журналисты Михаил Синегуб, Ирина Остапчук и другие.

После панихиды в разговоре с коллегами, которые освещали это мероприятие, они вспомнили имена Георгия Гонгадзе и других журналистов, которые погибли в Украине раньше и во время последних событий в стране. После этого их помянули минутой молчания.