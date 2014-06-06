В Тернополе по случаю Зеленых праздников памятники в центре города украсили мантиями и венками из листьев

В Тернополе по случаю Зеленых праздников памятники в центре города украсили мантиями.

Как объяснили корреспонденту УНИАН инициаторы мероприятия, представители общественной организации «Файне місто», сделали они это для того, чтобы придать торжественности городу на время праздников.

Памятники Даниилу Галицкому и Тарасу Шевченко активисты организации украсили зелеными мантиями, Степану Бандере и Ивану Франко – белыми с обрамлением вышитым узором, а Саломею Крушельницкую одели в белое платье.

При этом головы отдельных памятников украсили венками из цветов и листьев.

На постаменты представители «Файного міста» поднимались при помощи лестницы. Сложнее всего им было с высокими памятниками, особенно трудно было надеть платье на Крушельницкую. В мантиях памятники пробудут до конца Зеленых праздников.