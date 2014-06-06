В Москве пройдут Дни преподобного Сергия Радонежского

В Москве, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, 19 июня состоится открытие Дней преподобного Сергия Радонежского «Великий духовный путь», сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

На концерте прозвучат сербские, византийские и русские церковные песнопения в исполнении певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди» (Сербия), а также сочинения лауреатов II Международного конкурса композиторов духовной музыки «Роман Сладкопевец».

Дни преподобного Сергия Радонежского также будут проходить в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Ростове Великом (праздничный мужской хор московского Данилова монастыря выступит в ростовском кремле) и Переславле-Залесском.

Завершит юбилейный проект симпозиум в Министерстве культуры РФ, в рамках которого пройдут просветительские лекции, концерт древнерусских песнопений по рукописям XVII века в исполнении мужского хора «Древнерусский распев», мастер-классы Дивны Любоевич и мультиинструменталиста Сергея Старостина, а также презентация Международного хорового фестиваля «Академия православной музыки».

«Православное образование»