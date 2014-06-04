В Санкт-Петербурге представят подлинник списка Жития Сергия Радонежского (40-50 г. XV в.)

В Санкт-Петербурге, в Российской национальной библиотеке, открывается выставка, посвященная 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Как сообщает пресс-служба библиотеки, для знакомства с одним из наиболее ярких и авторитетных списков жития Сергия Радонежского, выполненных Пахомием Логофетом, создали интернет-ресурс. Список датируется 40-50 годами XV века и входит в золотой фонд культурно-исторического наследия России.

На экспозиции представят и другие памятники древнерусской письменности, посвященные преподобному, - работы его ученика и других монахов, хранящиеся в отделе рукописей РНБ, факсимильные копии фрагментов Лицевого летописного свода (иллюстрированной исторической энциклопедии Древней Руси), в которых упоминается преподобный Сергий. Выставка раскрывает образ Сергия Радонежского "как наиболее яркого выразителя русского идеала святости, в удивительном сочетании монашеской аскезы и общественного служения, отшельничества и общежительного монастырского устроения, мистики и политики, презрения к материальным благам и заботы об общественном монастырском хозяйстве".