Под Киевом 7 июня обсудят как Церковь может помочь беженцам

7 июня пройдет круглый стол «Беженцы. Церковь. Нужда. Возможности», сообщает пресс-служба Ассоциации «Духовное возрождение». Мероприятие пройдет в Киевской области, г. Ирпень, ул. Суворова, 1.

В работе круглого стола примут участие спикеры как национального, так и международного уровня. На встречу приглашаются пасторы, миссионеры, лидеры социальных и молодежных служений, представители церквей, христианских и общественных организаций, а также студенты и преподаватели учебных заведений.

В результате аннексии Крыма и нестабильности на юго-востоке Украины, в центральные и западные регионы Украины переселилось, по разным оценкам, от 15 до 23 тысяч человек. Утрата дома, работы, друзей, стабильности влечет за собой целый набор очевидных и менее очевидных проблем, с которыми сталкиваются беженцы.

Наиболее очевидные нужды: жилье, питание, сезонная одежда, трудоустройство, получение и продолжение образования, занятость детей, вопросы здоровья. Наряду с этим есть и проблемы психологические: социальная неустроенность, дезориентация, неиспользованное время, комплексы потерянности и ненужности, духовная пустота.

Эти и другие проблемы в сочетании с острым дефицитом ресурсов, пассивностью государственных органов, несовершенством законодательства ставят переселенцев на грань выживания. В то же время поместные церкви центральных и западных регионов обладают внутренними ресурсами и влиянием в местных сообществах, но часто не знают о потенциале этих ресурсов и о возможностях их мобилизации для миссии доброго самарянина и расширения Царства через солидарность и сострадание.

В рамках круглого стола будут также проведены тренинги:

- психологическая помощь разным возрастным группам беженцев;

- гуманитарная помощь силами церквей и местных сообществ: организация, логистика, мотивация, выстраивание партнерских отношений с территориальными громадами и евангелизационные возможности таких отношений;

- достижение евангелием детей, молодежи и подростков из среды беженцев и локальных сообществ через организацию летнего досуга;

- проведение семинара по созданию экстрим-зоны в лагере или на дневном проекте в парке.

Как утверждают организаторы, мероприятие рассчитано на всех, кому не безразлична судьба людей, пострадавших от политической нестабильности в Украине.

Расписание

09:00 – 09:15 – Открытие Михаил Черенков

09:15 – 10:15 – Презентация проблематики и возможностей. Сергей Л. Головин

10:15 – 11:30 – Психологическая помощь беженцам. Владимир Жерновой

11:30 – 11:45 – Перерыв, чай и кофе

11:45 – 12:30 – Гуманитарная помощь беженцам, методы и источники. Борис Волков

12:35 – 13:45 – СЕКЦИИ. Достижение через:

I – “Лагеря с элементами экстрима. Техника и опыт” Дмитрий Мищук, Дмитрий Калужин

II – “Дневные прокты и последующая работа” Роман Голованов

III – “Помощь беженцам в трудоустройстве”. (Поиски, подготовка, интервью) Иван Семенов

13:45– 14:30 – Обед

14:30 – 17:30 – Веревочный городок. Секционная работа. Практика создания экстрим-зоны в лагере или на дневном проекте в парке. Оборудование и безопасность.