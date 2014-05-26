В Украине проходит национальная кампания по распространению молитвословів

В Украине проходит национальная кампания по изготовлению и распространению молитвословов. Это специально оформленная карточка с текстами Псалмов 22-го и 90-го, а также молитвы «Отче наш» и молитва покаяния. Инициаторами национальной кампании по изготовлению и распространению молитвословов стала международная организация «Миссия в бизнесе», сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Іnvictory.

На данный момент в разных регионах страны раздали уже более трехсот тысяч экземпляров. Цель – распространить пять миллионов молитвенных карточек.

«Национальная кампания по распространению молитвословов – это возможность обучить украинский народ молитве. Сейчас трудимся, чтобы наладить еще более широкое партнерство с церквями. Мы должны объединиться! Особенно сейчас, в это кризисное время», - подчеркнул один из организаторов акции, глава международной организации «Миссия в бизнесе» Глеб Спиваков.

Сегодня кампания активно проходит в Славянске, Макеевке, Донецке, а также в Сумах, Одессе, Днепропетровске и многих других городах и областях Украины. Все желающие церкви могут получить партии молитвословов в том количестве, которое смогут распространить на улицах. Заказывают и пять тысяч экземпляров, и десять, и двадцать. В основном, молитвенные открытки раздают во время городских уличных молитвенных вече.

«Их очень легко распространять. Люди сейчас открыты для Христа. Молитвословы – это то, что нужно, особенно в это время. Мы получили 40 тысяч, двадцать пять раздали в Донецке, а пятнадцать распредели по области. Распространили уже почти все, будем благодарны, если нам вышлют еще», - рассказал пастор и епископ из Донецка Сергей Яковлев, руководитель Протестантской Церкви Украины.