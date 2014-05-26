Более 5,5 тысяч гостей посетили Киево-Печерский заповедник в течение прошлой недели
16:46, 26 мая 2014Общество
0
По данным научно-организационного отдела экскурсионной роботы Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника с 19 по 25 мая 2014 года музейное учреждение посетили 5 576 гостей, из них 1 970 - бесплатно.
За этот период сотрудники Заповедника провели 123 экскурсионные группы на украинском, русском, английском, немецком, итальянском, французском и польском языках, из них индивидуальных - 24.
Больше всего гостей посетили Заповедник 22 и 24 мая. В эти дни на территории музейного учреждения побывали 932 и 1 181человек соответственно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter