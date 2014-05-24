В Киеве начались «Дни колоколов на Певческом поле»

24 и 25 мая в Киеве будут проходить «Дни колоколов на Певческом поле».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мероприятие организован КО «Киевзеленстрой» при поддержке КГГА. Начало выступлений в 12.00, 15.00 и 18.00.

«Один из 15 существующих в мире мобильный карильон, который состоит из 50 колоколов и специального механизма, будет установлен на сцене Певческого поля», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «карильон – действительно уникальный музыкальный инструмент». «Его колокола закреплены неподвижно и настроены по хроматическому ряду в диапазоне от двух до шести октав. В них ударяют подвешенные внутри языки, соединенные при помощи проволочной трансмиссии с клавиатурой, с которой и осуществляется управление колоколами. Самый большой колокол в мобильном карильоне весит 280 кг, маленькие – 4,5 кг Общий вес всех 50 колоколов – две с половиной тонны», - сообщили в пресс-службе.

В КГГА отметили, что многоголосый музыкальный инструмент позволит воспроизвести яркую палитру церковных колоколов – от традиционных православных перезвонов до классической музыки и современных произведений.