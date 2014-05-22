В Париже состоялись торжества в честь Анны Киевской, королевы Франции

В Париже состоялись праздничные мероприятия в честь Анны Киевской, дочери Ярослава Мудрого, королевы Франции ХІ века.

Как сообщает сайт УГКЦ, нынешние торжества в честь Анны Киевской начались конференцией об Анне Ярославне в 17-м районе Парижа и концертом украинского хора из Канады (Торонто) «Веснивка» в кафедре Святого Владимира Великого.

Потом многочисленная украинская община прибыла в Санлис, чтобы отдать почести землячке, которая прославилась во Франции как просветительница, мудрая правительница, основательница аббатства Святого Винсента. В самом Санлисе, что был резиденцией монарших супругов, и сегодня можно увидеть часовню ХІ века, построенную Анной Ярославной в честь рождения первенца Филиппа, и скульптуру королевы перед входом, на которой прочитывается надпись: «Анна Киевская, французская королева, основательница собора в 1060 году».

Состоялась Литургия в приобретенной украинцами церкви Святых Бориса и Глеба. После этого в центре города, возле памятника славной княжне Анне, состоялась торжественная часть с приветствиями для украинской общины и гостей, а также традиционное возложение цветов к памятнику Анне Киевской и к мемориальной стеле жертвам Голодомора, установленной рядом.

В праздничных мероприятиях приняли участие сотни людей, среди которых были представители от украинского посольства во Франции и от мэрии города Санлис, руководители франко-украинских ассоциаций и других учреждений. Особенно поразил приезд команды парижского автомайдана с украинской символикой.

Кроме того, в часовне Святого Винсента состоялось праздничное Богослужение.