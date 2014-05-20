Во Львовской области 21 мая объявлено Днем траура по погибшим летчикам

Во Львовской области среда, 21 мая, объявлено Днем траура по летчикам, которые погибли в Славянске Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщила председатель Львовской облгосадминистрации Ирина Сех.

Она также сообщила, что тела погибших летчиков доставили во Львовскую область, в городе Броды проходит прощание в воинской части 2595, где они служили.

Сегодня тела двух погибших летчиков отправят в их родные города. Александра Сабаду похоронят в Кировоградской области, Николая Топчия – в Харьковской области. 21 мая в 11.00 в клубе воинской части начнутся похороны трех летчиков Руслана Плоходько, Сергея Руденко, Игоря Гришина, которых похоронят в Бродовском районе.