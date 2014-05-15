В Киеве состоялся круглый стол на тему «Что может сделать Церковь в нынешней общественно-политической ситуации в Украине?»

В Киеве в рамках постоянно действующего с 1996 года Круглого стола «Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений» 15 мая состоялось заседание на тему «Что может сделать Церковь в нынешней общественно-политической ситуации в Украине?», при поддержке Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций организованного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

В рамках Круглого стола были презентованы результаты социологического исследования «Религия и церковь в украинском обществе», проведенного 25-29 апреля 2014 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым.

Участники круглого стола: представители религиозных конфессий, политики, общественные деятели, эксперты, религиоведы и обсудили следующие вопросы:

- Есть ли сегодня Церковь в Украине институтом гражданского общества?

- Какое влияние имеет сегодня Церковь на украинское общество, власть, правоохранительные органы?

- Может ли Церковь выполнить миссию посредника в урегулировании общественно-политического конфликта в Украине?