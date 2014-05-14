Две церкви в Тернопольской области рецидивист поджег, потому что не нашел там денег

Греко-католическую и Украинскую автокефальную церкви в селе Зализцы Зборовского района Тернопольской области ночью 11 мая поджег 33-летний житель Донецкой области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Установлено, что житель Донецкой области приехал автостопом на Тернопольщину, чтобы обворовывать местные церкви.

По словам злоумышленника, поджег он оба храма на Зборовщине потому, что не нашел там денег.

Кроме церквей на Зборовщине, он планировал обворовать местные храмы в Кременецком районе. Однако ему помешали правоохранители.

Расследованием также установлено, что задержанный нигде не работает и неоднократно уже судимый за совершение краж в церквях в 1999, 2001, 2007 годах.

Напомним, прокуратура Зборовского района осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного повреждения имущества в двух церквях Зборовского района, по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 мая в селе Зализцы Зборовского района Тернопольской области почти одновременно произошли два пожара в храмах - в помещении Украинской греко-католической церкви “Покровы Пречистой Богородицы” и в помещении Украинской автокефальной православной церкви “Храм Пресвятой Троицы”.