В Петербург возвращен дореволюционный список афонской чудотворной иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»

Список чудотворной афонской иконы Божией Матери "Отрада и Утешение", подаренный в XIX в. «по благословению старцев Руской Понтелеймоновой обители на Святой Горе Афон» Воскресенскому Новодевичьему монастырю Санкт-Петербурга и который считался утерянным в годы советских богоборческих гонений на веру, был торжественно возвращен обители, – сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

Список с афонской иконы "Отрада и Утешение" был главной святыней Воскресенского Новодевичьего монастыря, основанного в 1849 году в Санкт-Петербурге по распоряжению императора Николая I.

Из истории монастыря известно, что в 1850 году возрождаемую обитель посетил иеромонах Серафим (Веснин), автор «Писем Святогорца». Через два года, благословляя настоятельницу и сестер на труды по возрождению обители, он вместе со святогорскими старцами Иеронимом (Соломенцевым) и Макарием (Сушкиным) прислал в обитель из Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря список с чудотворной афонской иконы «Отрада и Утешение». В 1854 году в монастыре был освящен храм в честь этого образа, где и была помещена икона. Празднование в честь иконы и по сей день торжественно отмечается в обители 3 февраля (21 января по ст. ст.).

После революции Новодевичий монастырь был закрыт, разграблен и разрушен, монахини разогнаны. Со слов игумении Пюхтицкого Успенского монастыря Варвары (Трофимовой), в годы советских богоборческих гонений на веру икона была спрятана верующими и хранилась в частном доме в Тамбовской области, где будто бы погибла при пожаре, который там случился.

Однако в 1990-х годы жители Тамбова передали в дар в Вышенский Успенский монастырь икону, именуемую «Отрада и Утешение». Икона хранилась в келье настоятельницы монастыря игумении Нонны до восстановления Казанского собора. После освящения собора поклониться святому образу смогли многие богомольцы. Однако никто не задумывался о том, что эта икона может иметь свою историю и является главной святыней возрожденного в 1996 году Новодевичьего монастыря.

Когда старший клирик Вышенского монастыря игумен Пимен решил отреставрировать старый киот, он, достав икону, с обратной стороны прочитал надпись: «Господи! Ради молитв и ходатайства Твоея Пречистыя Матери, да будет благословение Святой Афонской Горы и Старцев Руской Понтелеймоновой обители на месте идеже волею Августейшаго монарха Николая I-го по благоволению свыше воздвижется тихое пристанище невест Христовых! Да от сего Пресвятаго Лика Пренепорочной Твоей Матери, Господи излиется милость и спасение Твое в роды и роды на Царствующий Град и всю Россию. Празднуется сей иконе Генваря 21-го»

Прочитав надпись, игумен Пимен понял, что эта икона – главная святыня Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга, о чем поставил в известность настоятельницу Вышенского монастыря игуменью Веру.

27 апреля 2014 года, в Неделю 2-ю по Пасхе, в преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского, который будет отмечаться в 2015 году на общецерковном уровне, начался крестный ход с вышенскими святынями – чудотворным Казанским-Вышенским образом Божией Матери и мощами святителя Феофана – в Санкт-Петербург. Вместе с вышенскими святынями для торжественной передачи в Воскресенский Новодевичий монастырь был доставлен и образ Божией Матери «Отрада и Утешение».

По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина, перед возвращением в Санкт-Петербург чтимого образа Божией Матери, ему могли поклониться верующие Рязанской митрополии в разных населенных пунктах.

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