Во Львовском музее истории религии с 12 до 16 мая пройдет XXIV Международная научная конференция «История религий в Украине»

Во Львовском музее истории религии с 12 до 16 мая будет проходить XXIV Международная научная конференция «История религий в Украине».

Об этом сообщает отдел пресс-службы аппарата ЛОГА со ссылкой на департамент по вопросам культуры, национальностей и религий.

Проведение конференции является важной составляющей научно-исследовательской работы музея. Материалы конференции будут напечатаны в научном сборнике «История религий в Украине».

Организаторы конференции: Институт религиоведения - филиал Львовского музея истории религии, Львовское отделение Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины, отделение религиоведения Института философии НАН Украины им. Г.С. Сковороды, Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, гуманитарный факультет Украинского католического университета, Институт украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины.

Работа конференции будет охватывать семь секций, касаться разнообразных тем религиезнавста от язычества и раннего христианства к религиозной жизни в ХХ-XXI вв. Таким образом конференция раскрывает возможности для широкого диапазона общения, обмена мнениями и опытом между знатоками религии.

Исследования ученых будут касаться также актуальных сегодня тем: социально-политический процесс - евромайдан, 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко, памяти митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого.

В рамках конференции состоится «круглый стол», посвященный 100-летию Первой мировой войны на тему «Первая мировая война: пространство и память». Этот вопрос требует детального изучения, предметом которого является месяц памяти. Поэтому Участники форума посетят основные фортификационные сооружения Перемышльской крепости в с. Поповичи.

По случаю 150-летия со дня рождения Василия Липкивского - украинского религиозного деятеля, церковного реформатора, педагога, писателя, борца за автокефалию украинского православия, первого митрополита Киевского состоится торжественная академия.

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