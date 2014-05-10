В Одессе на Куликовом поле помянули погибших во время массовых беспорядков 2 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Дома профсоюзов собралось около 700 человек. Они принесли цветы, штандарты Одессы. После панихиды состоялся митинг, на котором выступили депутат Одесского городского совета Григорий Кваснюк (партия «Родина»), мать пророссийских активистов, братьев Антона и Артема Давидченко и т.д. Под открытым небом для пришедших накрыли поминальные столы.

Среди них были обычные горожане, которые говорили журналистам, что им безразличны цвета символики погибших и высказывались за мир.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном рядом Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.