Во Львове горел студенческий храм Святого Владимира

Во Львове, на рассвете во вторник, 29 апреля, неизвестные лица совершили поджог студенческого храма Святого Владимира.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, сегодня, около 5.40 утра, к правоохранителям поступило сообщение от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области о том, что на улице Природной, 8-А во Львове горит студенческий храм Святого Владимира.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что горела стена храма, а огонь затушил и не допустил полного уничтожения здания таксист, который заметил пожар.

«Таксист, проезжая возле храма увидел, что одна из стен храма, который построен из дерева, охвачена пламенем. Не растерявшись, мужчина достал из автомобиля огнетушитель и затушил пожар», - рассказал начальник Франковского райотдела милиции Виталий Горский.

На месте работают эксперты научно-исследовательского экспертного центра ГУ МВД во Львовской области. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Как рассказал журналистам отец Степан Сус, настоятель храма Св. апостолов Петра и Павла (костел иезуитов во Львове), причиной пожара стал поджог.

«На месте обнаружили все возможные доказательства поджога: осколки бутылки, запах солярки, кусок несгоревшей тряпки», - объяснил о. Степан Сус.

По его словам, огонь повредил часть внешней стены церкви, но большого ущерба не нанес. Студенты и священники пока не высказывают версий, что могло стать причиной поджога.