В «Софии Киевской» в Доме митрополита открылась выставка «Украинское искусство XVI-XIX вв. (из частных коллекций)».

В Национальном заповеднике «София Киевская» в памятнике архитектуры XVIII века Дом митрополита открылась выставка «Украинское искусство XVI-XIX вв. (из частных коллекций)». Как сообщили "УНИАН-Религии" в дирекции заповедника, открытие выставки приурочено к 80-летию со дня основания заповедника.

На выставке представлены работы украинских мастеров XVI-XIX вв., которые представляют развитие украинской иконописи, скульптуры и книгопечатания и хранятся в частных коллекциях.

Древнейшая икона из представленных в экспозиции - «Евангелист Марк» неизвестного галицкого иконописца сер. XVI в. Настоящей жемчужиной выставки является величественная икона «Богоматерь Одигитрия» (1660-1670-х гг.). Украинская иконопись XVIII в. представлена образом «Тайная Вечеря» и «Деисусом» (иконописец Иван Серединский). Также посетители выставки смогут увидеть список знаменитой иконы Казанской Божьей Матери конца XIX ст.

Изюминкой выставки являются работы одного из самых загадочных скульпторов XVIII ст. Иогана Георгия Пинзеля. Эмоциональность и динамичность его скульптур подчеркивают влияние западноевропейской школы на творчество великого мастера.

Представленные в экспозиции старопечатные книги характеризуют развитие книгопечатания на украинских землях в XVI - XIX вв. Среди них - Пересопницкое Евангелие в драгоценном окладе, рукописный памятник искусства XVI ст. (факсимильное издание); Евангелие 1665 г. львовской печати; «Киево-Печерский патерик» 1863 г., изданный в типографии Киево-Печерской лавры.

Представленные работы являются яркими образцами украинского сакрального искусства XVI-XIX вв., чья живая художественная речь сквозь века доносит до современников мировосприятие народа и его творческие поиски.