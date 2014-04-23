В центре Харькова около 1,5 тыс. прихожан церквей различных конфессий провели молебен за единство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся на площади Конституции перед памятником Независимости Украины, держали украинскую символику и национальные флаги, транспаранты, а также скандировали “Слава Украине - Героям слава”, “Харьков - Украина”, “Одна единая Христова Украина”.

Молебен перед участниками собрания провели священники Украинской православной церкви Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата, святые отцы Армянской апостольской церкви, Римо-католической церкви, мусульманский имам и пастор Евангельской церкви христиан-баптистов. Представители церкви, прихожане и простые харьковчане совместно помолились за мир в Украине, за единение граждан, за избрание достойной власти, за людей, которые борются за свободу Украины, а также за право свободного выбора в Украине.

Мероприятие началось и закончилось общим исполнением гимна Украины.

Охрану общественного порядка на площади Конституции обеспечивали как работники милиции, так и активисты самообороны.