«Великдень в гаю» в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» во Львове (фоторепортаж)

В музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай», во Львове, 21 апреля открылся фестиваль «Великдень в гаю».

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