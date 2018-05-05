«Великдень в гаю» в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» во Львове (фоторепортаж)
В музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай», во Львове, 21 апреля открылся фестиваль «Великдень в гаю».
Девушки в украинских национальных костюмах в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» во Львове. Фото УНИАН
Фестиваль «Великдень в гаю» в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай». Фото УНИАН
Дети водят хороводы в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай». Фото УНИАН
Пасхальная выставка в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай». Фото УНИАН
В Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» во Львове. Фото УНИАН
Девушки в украинских национальных костюмах встречают гостей, окропляя их водой. Фото УНИАН
Кукольный театр в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай». Фото УНИАН
Показательные выступления школы боевого гопака. Фото УНИАН
Мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай». Фото УНИАН
Дети в украинских национальных костюмах. Фото УНИАН
Дети водят хороводы во время фестиваля «Великдень в гаю». Фото УНИАН
Посетители в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» во Львове. Фото УНИАН
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