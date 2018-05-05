«Великдень в гаю» в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» во Львове (фоторепортаж)

«Великдень в гаю» в Музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» во Львове (фоторепортаж)

16:32, 23 апреля 2014
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В музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай», во Львове, 21 апреля открылся фестиваль «Великдень в гаю».

Дівчата в українських національних костюмах під час фестивалю «Великдень в гаю» в Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай», у Львові, в понеділок, 21 квітня 2014 р. Фото УНІАН

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