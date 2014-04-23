Министр культуры обсудил с гендиректором ЮНЕСКО вопросы сохранения национального наследия в Крыму

Министр культуры Украины Евгений Нищук обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой вопросы охраны и сохранения национального культурного наследия на временно аннексированной Россией территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры.

Нищук подчеркнул необходимость создания, в рамках компетенции ЮНЕСКО, мониторинговых миссий экспертов для оценки состояния сохранения культурных ценностей и соблюдения международных обязательств. И подчеркнул – среди прочего, сегодня в Крыму чрезвычайно остро стоит вопрос начала сезона раскопок.

«В условиях оккупации территории все, что будет выкопано имеет опасность быть вывезено из Украины. А мы должны понимать – даже наименьший камешек – это культурное достояние. И не только Украины, но и целого мира. Именно поэтому важно выработать механизм контроля над работой археологических групп. Подобная ситуация была в Косово, на Кипре и Палестине, но у нас особенность – потому что у нас особый северный сосед», - сказал Нищук.

Обе стороны также подчеркнули необходимость урегулирования сложной ситуации путем введения законодательных инициатив, а также обязательного участия Украины в любых переговорах о судьбе культурных ценностей и национального наследия Украины.