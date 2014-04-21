В пасхальных богослужениях приняли участие почти 10 млн украинцев и гостей страны - МВД

Во время религиозных мероприятий грубых нарушений общественного порядка не было допущено, сообщает управление связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По данным МВД, в пасхальных богослужениях принимали участие почти 10 млн граждан Украины и гостей страны, а церковные литургии прошли в более чем 15 тысячах культовых сооружений страны.

Наиболее многочисленные культовые службы состоялись в Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. Только в этих регионах общая численность верующих, принявших участие в Пасхальном празднике, составляет почти 5 млн человек.

Особое внимание милиционеры также уделили охране правопорядка вблизи 179 культовых сооружений в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ривненской и Тернопольской областях.