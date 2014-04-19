В Сумах открылась выставка «Праздник Христова Воскресения»

В Сумском областном краеведческом музее открылась выставка «Праздник Христова Воскресения».

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке, которая экспонируется в этнографической экспозиции музея – украинском доме конца ХІХ – начала ХХ веков, представлены старинные формы для выпекания куличей и приготовления сырных пасх (глиняные, деревянные, фарфоровые, железные формы для выпечки куличей и приготовления сырных пасх); пасхальные яйца, писанки, праздничные полотенца середины ХХ в., комплекты женской одежды конца ХІХ – начала ХХ вв. из фондов музея.

Привлекают внимание изделия кружковцев Сумского дворца для детей и юношества: писанки, выполненные в разных техниках (бисероплетение, соломка, дерево, роспись и др.), вышитые Пасхальные полотенца и др.

Составной частью выставки является Пасхальное дерево – древо жизни, а также Пасхальный паучок – символ сотворения мира. Украшают выставку поздравительные открытки с начала ХХ в. и до настоящего времени.

Кроме того, выставка стала местом проведения музейных тематических мероприятий «Магия писанки» и «Пасхальный сувенир».