В Кременчуге к празднику Пасхи выложили инсталляцию «Яйцо Фаберже» из более 5 тысяч куриных яиц

В Кременчуге Полтавской области на площади Независимости 17 апреля к празднику Пасхи выложили из окрашенных яиц инсталляцию «Яйца Фаберже».

Как сообщил корреспондент УНИАН, организатором создания инсталляции выступил коллектив ресторана «Украина» вместе с воспитанниками кулинарной студии «Бебишеф». Для ее создания использовали 5 тыс. 100 яиц и 168 лотков куриных яиц.

Яйца красили 3 дня. Размер инсталляции «Фаберже» превышает стандартное яйцо в 100 раз.

В 14.00 панно было освящено протоиереем Свято-Троицкого храма Евгением молитвой за мир в Украине.

После этого состоялась регистрация рекорда для Книги рекордов Украины в категории «Искусство. Размеры» представителем книги Игорем Подчибием.

В конце дня освященные яйца будут розданы всем желающим.