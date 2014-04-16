В Киеве на Пасху пассажирский транспорт будет работать дольше

На Пасху график работы коммунального пассажирского транспорта будет изменен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Владимир Бондаренко.

Так, метрополитен в ночь на 20 апреля будет перевозить пассажиров на 1 час дольше, а начнет работу в воскресенье утром на 1 час раньше.

«Наземный общественный транспорт будет работать по такому же графику. Кроме того, те маршруты, которые проходят возле станций метрополитена, будут выполнять перевозку после последних поездов метрополитена», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Также в воскресенье на маршрутах городского пассажирского транспорта, которые пролегают возле мест проведения богослужений, будет увеличено количество подвижного состава с 5:00 до 10:00 в соответствии с пассажиропотоком.