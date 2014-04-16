На пасхальные праздники «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Киев – Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников назначила дополнительный поезд №519К/519Л по маршруту Киев – Ивано-Франковск, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд №519К/519Л сообщением Киев – Ивано-Франковск будет отправляться из столицы 19 и 21 апреля в 00:40 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:11. Из Ивано-Франковска поезд будет отправляться также 19 и 21 апреля в 19:55 и прибывать в Киев в 07:03.

”Всего на период пасхальных праздников уже назначено 11 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух графиковых поездов... ”Укрзализныця” постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда и увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях”, - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период пасхальных праздников 10 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, Луганском, а также поезд Харьков - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев, а также дополнительные рейсы поезда №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.