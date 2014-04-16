К пасхальным праздникам в столице стартует акция «Путешествуй в Киев за полцены»

С 18 апреля по 1 июня в столице будет проходить акция «Путешествуй в Киев за полцены».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, акцию совместно подготовили Управление туризма КГГА и представители частного туристического сектора.

В этот период гостиницы и хостелы, рестораны, экскурсионные компании города объединятся, чтобы сделать отдых в столице более доступным и многообразным в выходные и праздничные дни. В эти дни поселение будет стоить на 50% дешевле. Кроме того, рестораны, экскурсионные бюро, украинский авиаперевозчик и другие участники подготовили свои специальные предложения для гостей Киева.

Акция «Путешествуй в Киев за полцены» имеет целью не только стимулирование внутреннего туризма, популяризацию города как туристической столицы, но и создание интересных и доступных, прежде всего для жителей Украины, предложений и возможностей посетить Киев.