Пасхальные праздники во Львове: фестиваль писанок, ярмарка и акция “вдвое больше Львова” (фоторепортаж)

Во Львове открылась пятая Пасхальная ярмарка. На проспекте Свободы работают более ста деревянных домиков.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, в этом году ярмарка состоит из трех секторов: сувенирный, гастрономический и "Пасхальная мастерская".

В "Пасхальный мастерской" проходят бесплатные мастер-классы по писанкарству, гончарству, кузнечному делу, керамике, по созданию кукол, вышивке, ткацтву, соломо - и травоплетению, живописи от мастеров из разных городов Украины.

Уже традиционно перед Пасхой во Львове проходит Фестиваль писанок. В рамках фестиваля на площади Рынок презентована «Галерея художественных писанок», которая будет работать до 21 апреля. Экспозицию составили более полусотни художественных полуметровых писанок, созданные специально к фестивалю.

С 13 апреля Музей народной архитектуры и быта начал фестиваль «Великдень в Гаю», на котором всех желающих учат разукрашивать писанки, делать пасхальные птички, а также знакомят с искусством изготовления, рассказывают об орнаментах и значении пасхальных символов.

В Музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" ежегодно проходят пасхальные забавы. В "Шевченковском гаю" основные мероприятия состоятся 20-21 апреля. Там будут водить гаивки, угощать куличами. Посетителей фестиваля ожидают мастер-классы по росписи писанок и традиционные пасхальные забавы. Среди них - "Кривой танец" - непрерывный танец на центральной аллее музея; конкурс "Писанка для милого", Мастерская аутентичного танца, аттракцион "Качели".

На Певческом поле готовят концерты фольклорных танцевальных ансамблей, выступят группа «Коралі» и Оксана Муха с Проектом Ивасюк.

23 апреля во Львове состоится "Свято гаївки" - возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове, возле церкви Елизаветы и Ольги, Климентия, храма Владимира и Ольги в Франковском районе и возле церкви Вознесения на Железнодорожном районе.

Также гостей города ждет акция «Вдвое больше Львова» - с 19 до 22 апреля и 26 и 27 апреля. Участие в проекте принимают гостиницы, хостелы, апартаменты, заведения питания. В гостиничной сфере, гости, по условиям бронирования 2 суток, получат еще 2 дня бесплатного проживания в гостинице, чтобы все желающие смогли встретить Пасху во Львове.

Анастасия Горобец, “УНИАН-Религии”.

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