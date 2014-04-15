В Донецкой области милиция просит население не посещать Святогорье в пасхальные дни

В Донецкой области милиция просит население не посещать в пасхальные дни Святогорье, где находится Святогорская Свято-Успенская Лавра Московского патриархата УПЦ Донецкой Епархии.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«…Учитывая нынешнюю неспокойную обстановку в г. Славянске и Славянском районе, просим граждан не посещать в пасхальные дни святые места и культовые сооружения в указанных населенных пунктах до стабилизации ситуации», - сказано в сообщении.