У христиан восточной и латинской традиций идет Страстная неделя

Последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресеньем получила название Страстной. Она посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни Иисуса Христа, Его страданий и смерти.

Каждый день Страстной недели называется "великим" и связан со своими обычаями и приметами. Из всех дней последней седмицы в народной традиции выделяется Великий, Страстный или Чистый четверг. Этот день установлен Церковью в память Тайной вечери, на которую Иисус Христос собрал своих учеников. В этот день весь дом убирали до сверкающей чистоты и красили яйца. Но главное в этот день – позаботиться о чистоте собственной души путем причастия.

В день Великой пятницы – особо строгий пост, этот день посвящен воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа. В этот день в храмах устанавливают для поклонения Плащаницу.

В Великую субботу совершается воспоминание погребения Иисуса Христа, Богослужения в этот день начинаются с раннего утра, продолжаются до конца дня и сливаются с началом торжественной Пасхальной заутрени.

В течение всего дня в храмах проводится освящение пасхальной трапезы: куличей, яиц, соли, творога, мясных продуктов.

В этом году христиане восточной и латинской традиций праздуют Пасху 20 апреля.

РиСУ