Во Львове художница из Крыма разрисовала полуметровую писанку

Во Львове в рамках фестиваля писанок, проходившего в прошлые выходные во львовской Cвечечной мануфактуре, крымскотатарская художница Азиза Каримова разрисовала полуметровую писанку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в орнаментах писанки крымскотатарская мастерица заложила пожелание благополучия, достатка, расцвета и единства семьи, пожелание продолжения рода.

Сегодня, 15 апреля, эту писанку разместили в «Галерее художественных писанок», на площади Музейной возле Доминиканского собора во Львове.

Художница назвала свою работу «Эгридал», что в переводе на украинский означает «согнутая ветвь». Орнаменты на писанке символизируют семью.

«Вот роза - это мать, тюльпан - отец, а маленький тюльпан - это сын, миндаль - дочь. Изобразила эти орнаменты на нежно-голубом фоне - символ мирного неба. А еще цвет нашего крымскотатарского и украинского флагов. Хочу, чтобы каждая семья жила под мирным небом», - отметила Каримова.

Крымская гостья приехала во Львов специально на IV Фестиваль писанок и сознается, что здесь ей очень нравится.

«Львовяне хорошие люди и за время посещений Львова мне не удалось встретить ни одного «бандеровца». Я очень рада, что меня пригласили на Фестиваль писанок, впервые я разрисовывала писанку. Это очень хорошая традиция», - прибавила Каримова.

Сегодня на площади Музейной во Львове открыли «Галерею художественных писанок», которая содержит больше полсотни художественных полуметровых и метровых авторских писанок.

Главной сенсацией Галереи стала трехметровая тканая писанка. Ученики и преподаватели Детской школы народных искусств из восьми отдельных фрагментов создали настоящий шедевр. Приобщились и небезразличные к искусству львовянки. Любоваться этими художественными произведениями львовяне и гости города смогут до 21 апреля.