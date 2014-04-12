В Чернигове презентовали уникальные археологические находки

В Чернигове 11 апреля презентованы уникальные археологические находки прошлого полевого сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, выставка ”Новые археологические исследования Черниговщины” по случаю Международного дня памятников и выдающихся мест, который отмечается 18 апреля, открылась в Черниговском историческом музее имени В.В.Тарновского.

По словам директора музея Сергея Лаевского, в 2013 году в Черниговской области работали 7 археологических экспедиций, в том числе международные. В частности, в Батурине работала международная украинско-канадская экспедиция, а в исследованиях исчезнувших пристроек Спасского собора в Чернигове принимали участие научные работники из Эрмитажа (С.-Петербург, Российская Федерация).

”По итогам археологических исследований 2013 года пополнились фонды нашего исторического музея, а также многих краеведческих музеев области”, - сказал он.

Нынешняя археологическая выставка стала одной из крупнейших. Всего представлено более 200 предметов – украшений, элементов оружия, одежды, военного снаряжения и повседневного быта. Впервые посетители имеют возможность увидеть материалы XI–XIII ст. из исследований городища Беловежа – стеклянный перстень, бусины, гребень, металлическая пуговица с эмалью, боевой топор. В экспозиции можно также увидеть бытовые вещи и оружие из Седнева и Малого Листвена.

Среди уникальных находок прошлого полевого сезона экспонируются булавка XI ст. и печать ”Училищного совета Черниговской епархии” XIX ст. из раскопок Спасского собора в Чернигове; острие стрел, ювелирный пинцет, фибулы, точильный круг и обломок деревянного ковша X ст., обнаруженные возле с. Выповзив. Украшением выставки стали два костюма древнерусских времен, представленные клубом исторической реконструкции ”Гульбище”.

Археологическая выставка в историческом музее будет работать до конца мая, а первыми ее увидели студенты из разных вузов Украины, а также России, которые приехали в Чернигов на международную научную конференцию.