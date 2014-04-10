В Тернопольской области задержали 19-летнего юношу, который украл из церкви 52 тыс. грн

В Тернопольской области задержали 19-летнего юношу, который украл из церкви деньги на общую сумму 52 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей, по данным милиции, кража в одной из церквей Гусятинского района произошла в середине февраля. В церковь неизвестный проник через балконные двери на втором этаже. Из металлического ящика, в котором хранились деньги на ремонт церкви, он украл более 16 тыс. грн, 1 тыс. 790 долларов и почти 900 евро.

Как сказал молодой человек после задержания, за украденные деньги он купил себе «Жигули». Но не имея водительского удостоверения и навыков управления транспортным средством, он через несколько километров попал в кювет, откуда автомобиль вывезти не сумел. Свое путешествие продолжил автостопом.

Больше месяца молодой человек находился в Ивано-Франковской области. За украденные деньги он нанимал жилье и проводил время в свое удовольствие. На этой неделе, когда наличность закончилась, вор вернулся в родное село, где его задержали работники милиции.

В отношении подозреваемого открыто уголовное производство. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.