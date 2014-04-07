Поминальные службы на кладбищах Киева начнутся 27 апреля и продлятся до 9 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Так, 27 апреля дни памяти организуют на кладбищах - Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Южном, Святошинском, Братском, Соломенском, Совском, Шулявском, Старообрядном и в Государственном историко-мемориальном Лукьяновском заповеднике.

29 апреля поминальные службы пройдут на Байковом (в т.ч. ритуальная служба СКП «Киевский крематорий»); Быковнянском и Михайловском кладбищах.

28 апреля мероприятия пройдут на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Вигуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Беличанском и Жулянском кладбищах.

Поминальный день на Городском кладбище пройдет 30 апреля, а 9 мая - на Военном кладбище.