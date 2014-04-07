В Киеве 17 апреля начнется фестиваль писанок

В рамках Пасхальных праздников в Киеве 17 апреля - 5 мая состоится театрализованно-художественное мероприятие “Фестиваль писанок”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом во время расширенного заседания коллегии КГГА сказала директор Департамента культуры Светлана Зорина.

Мероприятие будет организовано на территории Национального заповедника «София Киивская». Здесь будут представлены писанки из регионов Украины, пройдут конкурсы писанкарства. В открытии мероприятия планируется участие духовных хоровых коллективов религиозных организаций столицы. Фестиваль инициирован общественной организацией «Столичные инициативы».

По информации Зориной, в Киеве по случаю Пасхальных праздников предусмотрен ряд других культурно-художественных и духовно-просветительских мероприятий.

В частности религиозным обществом Римо-католической церкви Святого Александра будут организованы духовные песнопения в парке Тараса Шевченко.

Украинская греко-католическая церковь планирует провести на Софийской площади традиционные веснянки, в которых примут участие духовные хоровые коллективы, катехитические школы, молодежные организации.

Проведение тематических праздничных мероприятий еще обсуждается с религиозными организациями.

Зорина заметила, что во всех районах Киева христианские организации совместно с райгосадминистрациями организуют праздничные мероприятия. Будут проводиться тематические встречи с детьми из малообеспеченных семей.