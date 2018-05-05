Во Львове открыли выставку домовой иконы «Самый милый сердцу образ» (фоторепортаж)

Во Львовском музее истории религии 4 апреля состоялось открытие выставки «Самый милый сердцу образ», посвященный празднику Пасхи.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА, на выставке представлено более 50 работ маслянной печати (домовых икон) из коллекции Музея-замка Гурков, которые раскрывают религиозную тематику, связанную с Великим постом, Пасхой, с жизнью святых мучеников.

Председатель Львовской облгосадминистрации Ирина Сех и генеральный консул Польши во Львове Ярослав Дрозд

Ценителей сакрального искусства поздравила председатель Львовской облгосадминистрации Ирина Сех.

Она отметила, что открытие выставки совпало с Великим постом, когда каждый христианин стремится погрузится в духовные размышления и к очищению.

"Много людей молились у этих образов, они просили здоровья для своих родителей и детей, счастье для своих семей. Это намоленные образы, которые мы имеем возможность осматривать в музее истории религии. Спасибо польским музейщикам, которые привезли эту выставку во Львов - город, в котором чтят традиции, ценят искусство, в частности сакральное", - сказала Ирина Сех.

Заведующий выставочного отдела Львовского исторического музея Руслана Бубряк, рассказывая о домовой иконе, напомнила, что такой образ сопровождает человека на протяжении всей жизни.

"Святым образом родители благословляли детей на брак и после Божиего благословения икона становилась оберегом для вновь созданной семьи. Домашнюю икону дарят когда рождается ребенок, при крещении, во время торжественного причастия", - рассказала Руслана Бубряк.

На выставке представлены более 50 работ маслянной печати из коллекции Музея-замка Гурков, которые раскрывают религиозную тематику, связанную с Великим постом, Пасхой, с жизнью святых мучеников. В иконах отражены сюжеты: Семь святых таинств, Господь Иисус на Кресте, Страсти Господни, Страдания Богородицы, Платок святой Вероники, Крест Евангелистов, Видение святого Франциска, святые Анна, Климент, Елизавета, Екатерина и другие.

Генеральный консул Польши во Львове Ярослав Дрозд

Открытие выставки посетили архиепископ-митрополит Львовский (РКЦ) Мечислав Мокшицкий, Генеральный консул Республики Польша во Львове Ярослав Дрозд, депутаты областного совета, художники, представители духовенства и общественности.

Мероприятие проводится в рамках трансграничного сотрудничества совместно с Музеем-замком Гурков в г. Шамотулах (Республика Польша) при поддержке департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА.

Выставка "Самый милый сердцу образ" во Львовском Музее истории религии (площадь Музейная, 1) продлится до 1 июня.

Справка УНИАН. Напечатнные масляными красками иконы, изготовленные специальным типографским способом, появились в начале XIX в. в Германии, Франции и Польше, откуда пришли в Украину. Имеют художественную и историческую ценность.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

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