В Ивано-Франковске создана картина-«икона» на холсте в виде Небесных врат (фоторепортаж)

Роман Бончук известен как автор крупнейшего в Украине полотна об истории государства, создал картину-"икону" "Небесная сотня".

Презентация полотнища состоялась 4 апреля в краеведческом музее Ивано-Франковска.

Картина памяти Героев Майдана - на холсте в виде Небесных Врат, размером шесть на два с половиной метра.

Художник нарисовал 78 портретов - столько протестующих погибло на тот момент, когда он начал работу над своей "Небесной Сотней".

Дописывать остальных погибших художник не будет, так как до сих пор без вести пропавшими считаются более полутора сотни людей. Те, с кого началась статистика погибших: Вербицкий, Нигоян, Жизневський - изображены в центре композиции.

Художник рассказал, что картина сделана на деревяной основе со специальной левкасной почвой, написана масляными и акриловыми красками. Он пытался достичь максимального портретного сходства с фотографиями.

Ни одного из Сотни лично не знал, хотя сам был на Майдане. Для написания работы художник получил благословение кардинала УГКЦ Любомира Гузара.

Завершив работу, художник признался, что он испытывает внутренний подъем и веру в то, что "Украина будет великим европейским государством".

Из мастерской художника "икона"-триптих "Небесная Сотня" переедет в краеведческий музей Ивано-Франковска.

Продавать полотно автор не планирует, говорит, что подарит музею, который пожелает увидеть ее в своей постоянной экспозиции.

Мария Проскура, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН