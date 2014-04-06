В Полтаве постамент Ленина украсили рисунком «Украина в образе Богоматери» и стихами

В Полтаве постамент снесенного памятника Владимиру Ленину украсили рисунком «Украина в образе Богоматери» и стихами.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на тыльной стороне постамента изображена Украина в образе Богоматери. По словам организаторов замысла – молодых художников - Украина оберегает своих защитников, которые борются за нее.

Другие стороны постамента украшены украинскими стихами и орнаментом.

На краски средства активистам выделила ВО «Свобода». Процесс рисования занял более 8 часов.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Полтаве митингующие снесли памятник В.Ленину. Около 100 активистов в течении нескольких часов пытались разрушить памятник. Десяток пенсионеров призывали протестующих не совершать этот акт.