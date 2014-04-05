В Сумах 6-27 апреля пройдет фестиваль органной и камерной музыки Organum-2014.

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор фестиваля Орест Коваль, концерты будут проходить в католическом храме и Сумской областной филармонии.

По информации Коваля, стартует фестиваль в воскресенье, 6 апреля, выступлениями в католическом храме двух талантливых музыкантов из Белгорода Тимура Халиуллина (сыграет на клавесине) и Олега Шейна (виолончель).

В воскресенье, 13 апреля, сумчане смогут услышать в костеле музыку в исполнении киевлянина Эдуарда Драча, который играет на кобзе, лире и гитаре. Он представит украинские юмористические и авторские песни. Последние выполнены в кобзарской традиции, некоторые из них были написаны на поэзию украинских поэтов.

Следующий концерт в рамках фестиваля состоится в Сумской областной филармонии 21 апреля: на сцену выйдет музыкант из Израиля Борис Зобин, который играет на фортепиано. Для сумчан он исполнит произведения Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Петра Чайковского и других композиторов.

Также в филармонии 23 апреля выступит киевлянка Елена Карпенко (вокал, поэзия, фортепиано).

В католическом храме 26 апреля будут играть украинские музыканты: львовянка Лидия Футорская (на скрипке) и ривненчанин Сергей Хоровец (на кнопочном аккордеоне).

В этом же храме в заключительный день фестиваля, 27 апреля, запланировано выступление харьковчан Наталии Поликарповой (вокал) и Станислава Калинина (фортепиано).

«Два концерта - 21 и 23 апреля - будут благотворительными, собранные средства будут направлены для помощи пострадавшим и семьям погибших в недавних противостояниях в Украине», – отметил Коваль.