Свято-Успенская лавра, Волынские Афины… Тропами Тараса Шевченко по Тернопольщине

Знаменитая поэма «Варнак», а также одноименная повесть появились после путешествия Тараса Шевченко по Волыни в составе первой Археографической комиссии осенью в 1846 года. Как отмечают исследователи, в октябре Кобзарь встречался с последним участником движения гайдамаков старым варнаком и записал его воспоминания в околицах Почаева.

«Багато дечого не стало,

Сказав старий. — Води чимало.

Із Ікви в [море] утекло...

Над Іквою було село,

У тім селі на безталання

Та на погибель виріс я, —

Лихая доленька моя!..»

А в Кременце начал работать над произведением. Заинтересовал Шевченко и Вишневец — колыбель славного Байды Вишневецкого, о чем уже писал «День» в канун юбилея поэта (см. № 32 от 21 февраля 2014 года). Недавно управление туризма и курортов Тернопольской ОГА провело пресс-тур «Стежками Тараса Шевченка по Тернопільщині». Предлагаем читателям приобщиться к маршруту, виртуально посетив Почаев и Кременец.

ШЕВЧЕНКО ЗАФИКСИРОВАЛ ЛАВРУ, КОТОРУЮ МЫ НЕ УВИДИМ

В величии и славе возвышается веками на Почаевской горе Свято-Успенская Лавра. Ее недаром называют вторым Иерусалимом, потому что именно здесь — единственное место на планете, где оставила Отпечаток Стопы Пресвятая Богородица, после Своего явления в Огненном Столбе в 1240 году. В Свято-Успенском соборе, построенном над этим местом, есть ковчег и киот с барельефным изображением, которое рассказывает об этом чрезвычайном событии. Их выполнил в 1884 году известный золотых дел мастер Сергей Верховцев. Здесь преклоняются перед Стопой Пресвятой Богородицы и пьют целебную воду из животворного источника, который возник еще в далеком XIII веке, миллионы паломников. Они бесконечным потоком идут к Матери Божьей Почаевской со всего мира, ведь почитают Ее и православные, и греко-католики, и римо-католики. Поклонялся Почаевским святыням и Тарас Шевченко и выполнил четыре акварели монастыря и его околиц.

Оригинал письма Волынской консистории к Собору Почаевской Лавры с просьбой разрешить рисовать Шевченко святыню, ведь таким было задание генерал-губернатора Дмитрия Бибикова, хранится в Государственном архиве Тернопольской области. Глядя на работы Шевченко, сегодня мы можем, в частности, сравнить, каким было убранство Свято-Успенского собора в середине ХIХ века и в настоящее время. А одну из акварелей Шевченко рисовал с балюстрады. На горизонте виднеется Доминиканский монастырь в Подкамне, который в 12 километрах от Почаева (теперь — монастырь Происхождения Дерева Креста Господнего УГКЦ в с. Подкамень Бродовского района Львовской области). Как раз между этими обителями проходила государственная граница между Российской империей и Австро-Венгерской монархией.

С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ, ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ СПЕШАТ К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ НА ПОЧАЕВСКУЮ ГОРУ ПАЛОМНИКИ. КОГДА-ТО СКЛОНЯЛ ЗДЕСЬ ГОЛОВУ В МОЛИТВАХ И ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Как отмечают ученые-историки, именно на террасе Лавры Шевченко познакомился со знаменитым польским скрипачом Каролем Липинским, который в свое время давал совместные концерты с Николо Паганини. В Почаеве Шевченко был потрясен игрой Липинского.

«Шевченко зафиксировал Почаевскую Лавру в таком виде, в каком мы уже ее никогда не увидим, — говорит начальник отдела промоций и аналитически-гуманитарных программ исполнительного аппарата Кременецкого районного совета, историк Николай Матвиюк. — Архиерейский дом, где останавливался Шевченко (об этом свидетельствует мемориальная доска) в настоящее время немного по-другому выглядит, а также колокольня. Несколько изображенных достопримечательностей до наших дней не дошли». По словам Николая Матвиюка, именно Почаевская Лавра определена главным местом в маршруте по Кременецким землям, который разработали специалисты райсовета и отдела культуры, туризма, национальностей и религий райгосадминистрации. «Известно что до Второй мировой войны в Почаевской Свято-Успенской Лавре хранилась книга посетителей, где была сделана запись лично Шевченко, что он жертвует средства на потребности Почаевской Лавры, — продолжает Николай Матвиюк. — Кроме того, что Шевченко сделал акварельные зарисовки, он выполнил еще два наброска карандашом, а также записал немало интересного этнографического материала».

В 1795 году после третьего раздела Речи Посполитой значительная часть земель Правобережной Украины вошли в состав Российской империи. И главная цель Археографической комиссии заключалась в том, чтобы собрать предметы старины, которые остались на территории двух новоприсоединенных Волынской и Подольской губерний. Поскольку до ноябрьского восстания поляков против царизма (1830—1831 гг.) значительная часть украинского населения на территории двух этих губерний по вероисповеданию была греко-католиками, необходимо было собрать материалы, которые бы подтверждали тот факт, что все-таки христианство, что появилось на землях Волыни и Подолья, имело корни православной традиции.

За год до того, как Тарас Шевченко прибыл в Почаев, здесь побывал Николай Костомаров и в письме он рекомендовал Шевченко посетить Почаевскую Лавру. Как историка, Николая Костомарова больше всего поразили росписи Свято-Успенского собора. Его знаменитые слова «Пройдут века, и наши потомки будут изучать моду своих предков именно по росписям Успенского собора, потому что там изображены костюмы, в которых ходило местное население в XVII—XIX веках». Эти росписи рассказывают и об истории Почаевской лавры, и о многих чудесах, которые здесь происходили.

В сквере около Лавры с 1996 года возвышается памятник молодому Тарасу Шевченко уже покойного тернопольского скульптора Николая Невеселого. Он появился по случаю 150-летия с того времени, как Кобзарь побывал в городке. Художники почему-то редко обращаются именно к этому образу, но таким его запомнил Почаев — энергичным, полным сил молодым мужчиной. В Почаевском историко-художественном музее Шевченко отведен отдельный зал. Кроме копий его акварельных работ, здесь собрана довольно большая коллекция картин на тему Шевченкианы кисти украинских художников. В том числе сюжеты рассказывают о пребывании Тараса Шевченко в Почаеве. Нужно сказать, что музей имеет богатейшую коллекцию, но это уже отдельная тема.

КРЕМЕНЕЦ: ВОЛЫНСКАЯ ГИМНАЗИЯ В БЫВШЕМ ИЕЗУИТСКОМ КОЛЛЕГИУМЕ

Один из двух памятников Тарасу Шевченко в Кременце находится во дворе областного гуманитарно-педагогического института, который назван в его честь. Ведь именно ознакомиться с бывшим иезуитским коллегиумом, где в настоящее время разместилось это учебное заведение, и прибыл Шевченко в Волынские Афины, как называли город еще в позапрошлом веке, осенью 1846-го. Коллегиум сооружался в течение 1731—1753 гг. и является памятником архитектуры. Как рассказал начальник отдела промоций и аналитически-гуманитарных программ исполнительного аппарата Кременецкого районного совета, историк Николай Матвиюк, еще в 1701 году князья Вишневецкие пригласили в Кременец монашеский орден отцов-иезуитов. Придя сюда, монахи получили от них щедрые пожертвования на строительство величественного костела и учебного корпуса. Строил комплекс сооружений знаменитый архитектор-иезуит Павел Гижицкий в стиле позднего барокко. В настоящее время там храм, который принадлежит УПЦ Киевского Патриархата. На стене слева можно разглядеть старинные изображения двух гербов князей Вишневецких. В Иезуитском коллегиуме училась молодежь местной шляхты. Здесь также действовала окружная школа и школа риторики. Нужно отметить, что именно иезуиты внедрили длительность урока 45 минут и наилучшее образование в мире на то время давали именно они. В 1775 году орден иезуитов был ликвидирован, и все имущество, которым они пользовались, конфисковали. В 1805-м после третьего раздела Речи Посполитой два местных польских шляхтича Тадеуш Чацкий и Гуго Коллонтай инициировали открытие высшей Волынской гимназии.

Кроме того, что Шевченко интересовала история и архитектура коллегиума, он интересовался образовательной деятельностью Тадеуша Чацкого, которого впоследствии уважительно вспоминает в повести «Варнак». В «Художнике» описывает польского историка и общественного деятеля Иоахима Лелевеля, который в свое время преподавал в гимназии.

НЕПОДАЛЕКУ ОТ СВЯТО-УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ — ПАМЯТНИК МОЛОДОМУ ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО УЖЕ ПОКОЙНОГО ТЕРНОПОЛЬСКОГО СКУЛЬПТОРА НИКОЛАЯ НЕВЕСЕЛОГО. ТАКИМ ЗАПОМНИЛ ГЕНИЯ ПОЧАЕВ

В связи с реформами в 1819 году открывается знаменитый Кременецкий лицей — одно из наилучших учебных заведений первой половины ХIХ века на территории Правобережной Украины. По учебному процессу и образовательным программам он приравнивался к Виленскому университету. После участия студентов в восстании против царизма заведение закрыли, и в 1834-ом учебную базу перенесли в Киев. На ее основе создали Императорский университет имени Равноапостольного князя Владимира. В настоящее время — Национальный университет имени Тараса Шевченко.

До 1950-х годов перед Иезуитским коллегиумом стояла скульптура Кременецкой Мадонны, которую в 1760-х годах из камня-песчаника изваяли ученики Пинзеля. В советские времена здесь задумали соорудить летний кинотеатр и уничтожили фигуру Божьей Матери. Теперь ее можно увидеть лишь на старых фотографиях. На балюстраде коллегиума, которая с художественной точки зрения более ценна, чем сам лицей, до сих пор пылают неугасимые каменные факелы, как символ науки и мудрости. Неизменным остался концертный зал, в котором в свое время давал концерты Ференц Лист. В настоящее время по случаю юбилея Тараса Шевченко здесь звучат песни на его стихотворения.

В том же помещении, что и во времена отцов-иезуитов, в институте работает замечательная библиотека. Отрадно, что среди подборок периодических изданий на главном месте уважаемая кременчанами газета «День».

Покидая коллегиум, забираешь с собой частицу того духа, который в свое время почувствовал и Тарас Шевченко, будучи в этих стенах. Но он не обошел своим вниманием и овеянные легендами замковую гору Бону с руинами старинной крепости, Девичьи скалы... Побывал в Куликове, Дунае, Больших Бережцах. Историки не исключают, что Кобзарь мог посетить и Гаи, и Белокриницу.

С тех пор как Тарас Шевченко посетил Волынские Афины, кременчане свято берегут память о нем. Еще в 1922 году в типографии выдающегося украинского общественного и политического деятеля Семена Жука на средства мещан был напечатан знаменитый «Малый Кобзарь». Об этом в настоящее время свидетельствует мемориальная доска по улице Словацкого, 1. А в течение этого юбилейного года на Кременецкой земле будут проходить мероприятия в честь национального пророка, гения, который и в настоящее время является объединительным стержнем между Востоком и Западом Украинского государства.

Лариса ОСАДЧУК, Тернополь, фото Михаила Урбанского

Газета "День"