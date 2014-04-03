В костеле в Днепропетровской области найдена мина времен войны

В Днепродзержинске Днепропетровской области 2 апреля найдена мина времен Великой Отечественной Войны на территории костела.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, 2 апреля в 15:50 в службу спасения «101» поступило сообщение, что в Заводском районе города Днепродзержинск на территории Костела Святого Николая во время проведения земельных работ был найден подозрительный металлический предмет.

На место происшествия прибыла оперативная группа, которая идентифицировала находку как минометную мину времен ВОВ калибра 82 миллиметра.

Опасная находка была изъята и направлена на специальный подрывной полигон, где ее уничтожили.