В Запорожье участники Майдана почтили память Небесной сотни (фоторепортаж)

Сегодня, спустя 40 дней после массового убийства людей на Майдане в Киеве, в Запорожье участники традиционного воскресного Майдана перед зданием Запорожской ОГА почтили память Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, около 700 запорожцев, некоторые из которых пришли сегодня на Майдан с детьми, приняли участие в траурном молебне и шествии в память погибших.

Сегодняшняя акция изначально была заявлена, как «Майдан без политики»: на митинге не было флагов политпартий и политических заявлений - участники Майдана вышли на площадь перед ЗОГА только с фотографиями погибших и говорили только об убитых во время столкновений в Киеве – активистах и правоохранителях.

После молебна в небо над площадью выпустили голубей. Участники акции развернули огромный флаг Украины и флаг Евросоюза, как показатель верности участников Майдана европейским демократическим ценностям и европейскому выбору.

Фото Александра Прилепы, УНИАН.