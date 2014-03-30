В Житомире состоялось вече в память о Небесной сотне

В Житомире состоялось вече в пам`ять о Небесной сотне.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Королева, возле памятника этому известному конструктору космических кораблей, собралось около двухсот человек. Они держали государственные флаги Украины, красно -черные флаги и транспаранты на антивоенную тематику.

У памятника состоялся молебен, а затем - митинг. Участники акции молились о погибших героев на Майдане, а на митинге призывали украинцев не забывать о них. Отмечалось, что Небесная сотня погибла за свободу и независимость Украины.

Участников акции охраняло несколько десятков правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире начались мероприятия памяти Героев Небесной сотни, которые продлятся два дня - в воскресенье и понедельник.

Сегодня община Свято - Михайловского кафедрального собора провела поминальные службы по погибшим «Небесной сотни». Они продолжатся и завтра, 31 марта.