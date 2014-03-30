В Киеве освящена часовня в честь героев Небесной сотни

Сегодня в Киеве на Майдане Независимости во время траурных мероприятий, приуроченных сорока дням со дня расстрела активистов протестных акций, освящена часовня в честь героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, деревянное сооружение изготовили мастера Западной Украины. Его установили между верхним выходом станции метро «Крещатик» на улице Институтской и гостиницей «Украина».

У входа в часовню вывешен плакат, на котором изображен украинский трезубец, составленный из фотографий лиц «Небесной сотни». Также на местах массовых расстрелов людей киевляне и гости столицы продолжают возлагать цветы.

Женщины, останавливаясь на местах гибели людей, где находятся фотографии каждого погибшего, плачут.

Кроме цветов люди несут зажженные лампадки в память о погибших во время акций протеста.