В Чернигове прошло поминальное вече

В Чернигове в память Небесной сотни состоялось поминальное вече.

Как передает корреспондент УНИАН, вече состоялось у стенда памяти Небесной сотни напротив облгосадминистрации. Областной штаб национального сопротивления предложил сегодня не проводить политическое вече, а молиться о погибших героях на Площади.

Чин панихиды отслужили священники УПЦ Киевского патриархата во главе с архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием (Зарей).

Архиепископ подчеркнул, что Небесная сотня погибла за свободу и независимость Украины, а их подвиг подобен подвигу Героев Крут. Архиепископ выразил уверенность, что пройдет некоторое время и украинцы будут поминать всех погибших на Майдане, независимо по какую сторону баррикад они стояли.

”В единстве – наша сила. В единстве победил Майдан. Мы должны объединить усилия в строительстве Украины”, - отметил он.

Также сегодня в Чернигове в областном филармоническом центре прошел вечер памяти погибших на Майдане. В частности, прозвучал ”Реквием” Моцарта в исполнении академического симфонического оркестра ”Филармония” и академического хора Национальной радиокомпании Украины.

Кроме того, в областном центре Черниговщины начали работу в ознаменование памяти Небесной сотни. На этой неделе областной штаб национального сопротивления поручил рабочей группе (координатор – ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника ”Чернигов древний” Сергей Черняков) объявить конкурс проектов на лучший памятник Героям Небесной сотни в Чернигове, проведя для этого необходимые консультации с представителями управления архитектуры и градостроительства городского совета.