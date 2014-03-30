Представители разных конфессий отслужили на Майдане панихиду по погибшим героям Небесной сотни

На Майдане Незалежности в рамках траурного вече представители различных конфессий отслужили панихиду по погибшим героям Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, священники призвали участников вече молиться за героев, погибших в Киеве, в этот символический сороковой день после трагических событий. Кроме того, они призвали людей молиться за сохранение территориальной целостности Украины и за укрепление украинской армии.

Перед этим в своих выступлениях священнослужители вспоминали об аннексии Крыма и поблагодарили украинских военнослужащих.

В траурной панихиде приняли участие секретарь синода епископов Украинской Греко-католической церкви владыка Богдан Дзюрах; епископ Вышгородский и Подольский, викарий Киевской епархии УАПЦ Владимир (Черпак); Киевский и Житомирский диецезий Римо-католической церкви владыка Петр Мельничук; канцлер Киево-Житомирской диецезии Римо-католической церкви отец Виталий Бесшкурый; проректор Киевской духовной академии Украинской православной церкви (Киевский патриархат) отец Александр Трофимлюк, представитель Украинской православной церкви (Московский патриархат) протоиерей Георгий Коваленко, духовенство и семинаристы.