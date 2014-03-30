Сегодня на львовском Майдане почтили память героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города на площади возле памятника Т.Шевченко собралось несколько тысяч львовян, которые на 40-й день гибели героев собрались со свечами и лампадками почтить их память.

После панихиды, которую совместно провело духовенство разных конфессий, львовянам продемонстрировали фильм о погибших героях, чьи имена навеки вошли в ряды Небесной сотни.

После завершения вече начался концерт-реквием с участием академической капеллы «Трембита».

Также сегодня во львовском соборе Святого Юра исполнили «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта памяти героев Небесной сотни.