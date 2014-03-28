Уральские археологи продолжат исследовать базилику Крузе в Крыму

На Крымском полуострове этим летом археологи из Уральского федерального университета /УрФУ/ продолжат исследовать памятник эпохи раннего христианства - базилику Крузе. Как сообщил ИТАР-ТАССруководитель производственной практики у историков УрФУ Олег Нуждин, в прошлые годы уральские студенты проводили научные работы совместно с товарищами из вузов Харькова.

«Мы пока не знаем, присоединятся ли к нам харьковчане в этом году, - отметил Нуждин. - Но такие исследования важны для воссоздания подлинной истории, которая связывает российский и украинские народы».

По словам специалиста УрФУ, в прошлые годы студенты находили монеты, фрески, относящиеся к эпохи раннего христианства. «Эти артефакты помогут нам понять, как происходило становление различных религиозных обрядов, а также как проникало христианство в культуру народов, проживающих на территории Украины и России», - пояснил он.

Раскопки базилики Крузе проходят на территории национального заповедника «Херсонес Таврический». Выбранный археологами объект впервые был обнаружен экспедицией морского офицера Карла Крузе в 1827 году, но тогда исследования не завершились из-за начавшейся в Севастополе эпидемии чумы. Довести дело до конца решили современники, которые, начиная с 2005 года, приезжают на полуостров.