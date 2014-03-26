30 марта на Майдане состоится молитвенное Вече - 40 дней героям Небесной Сотни

В воскресенье, 30 марта, на Майдане Независимости в Киеве состоится молитвенное Вече.

Об этом сообщает пресс-служба ВО «Майдан».

«Именно в этот период проходит 40 дней с момента трагических событий 18-20 февраля, во время которых погибли герои Небесной Сотни», - напоминает «Майдан».

Вече начнется в 12.00. Духовенство украинских Церквей проведет поминальные богослужения, политические выступления не запланированы.

Как сообщалось, по данным Минздрава, по состоянию на 11 марта 2014 года умерли 102 участника Евромайдана.

23 марта умер еще один активист Евромайдана, который пострадал во время столкновений в центре Киева - Гаджа Петр.

В среду, 26 марта стало известно о смерти председателя Народного совета Миргорода, экс-мэра Миргорода Василия Третецкого. В воскресенье днем четверо неизвестных напали на Василия Третецкого и жестоко избили неподалеку от его дома в Миргороде.

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