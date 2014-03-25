В Киеве на месте расстрела участников Майдана на улице Институтской строят деревянную часовню
14:54, 25 марта 2014Общество
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На улице Институтской в Киеве на месте массового расстрела участников Майдана строят деревянную часовню.
Как сообщает Лигабизнесинформ, на место будущего строительства уже подвезли бревна, деревянные купол и кресты.
Часовня будет построена там, где было убито больше всего участников Майдана - возле выхода со станции метро "Крещатик" на улицу Институтская, где люди безуспешно пытались прятаться за деревьями и металлическими столбами.
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