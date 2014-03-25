В Киеве на месте расстрела участников Майдана на улице Институтской строят деревянную часовню

На улице Институтской в Киеве на месте массового расстрела участников Майдана строят деревянную часовню.

Как сообщает Лигабизнесинформ, на место будущего строительства уже подвезли бревна, деревянные купол и кресты.

Часовня будет построена там, где было убито больше всего участников Майдана - возле выхода со станции метро "Крещатик" на улицу Институтская, где люди безуспешно пытались прятаться за деревьями и металлическими столбами.